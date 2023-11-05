歐洲首次戰爭 較舊說法提早千年

【本報綜合報道】有科學家團隊早前重新分析一批出土自西班牙北部一個洞穴的遺骸，發現歐洲最早發生戰爭的時間或為5,400至5,000年前，較學界此前認為的時間提早逾1,000年。研究已於上周四發表於自然科學期刊《科學報告》。

重新分析墓葬遺骸 研究人員重新研究該洞穴集體墓葬中出土的338具遺骸，發現23%死者生前有骨骼損傷迹象，10%有未愈合的損傷。此外，團隊發現骸骨中74%未愈合損傷和70%的已愈合損傷，發生在青少年或成年男性中，比例明顯高於女性，這一差異在其他歐洲新石器時代大規模死亡地點中前所未有。現場還發現52個燧石箭頭，其中36個因擊中目標而輕微受損。

研究作者根據墓葬遺骸的整體受傷率、男性較高的受傷率、相對較高的治愈率以及先前觀察到的箭頭損壞情況，得出墓葬中的許多人生前曾遭受暴力，很可能是戰爭傷亡者的結論。儘管團隊目前不清楚衝突原因，但推測該地區於新石器時代晚期，不同文化群體間的緊張關係所造成。