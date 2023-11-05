家建私人「水族館」 拍片分享網民喜歡

上海男愛養魚 科普海洋世界知識 地球大部分海洋區域未被探索，不少人對海洋生物充滿好奇。內媒昨日報道，中國上海市一名男子熱愛養魚，不僅在家中廁所為一眾愛魚建造獨立飼養區域，更經常於影片平台分享有關海洋生物的科普知識，讓大眾增加對海洋了解和認識。

36歲的陳旻曾在填寫大學志願時選擇了生物系，卻因考試分數差一分而錯過入學，此後他非但沒有放棄，反而自學養魚。他目前飼養了數十種魚類，如狗鯊和章魚等，大部分魚缸均被放置在家中廁所，面積約8平方米左右，猶如其私人水族館般壯觀。

蟹王重生深受歡迎 陳旻自2018年開始經營影片平台，至今已經拍攝和分享逾1,500條科普影片，旨在向網民講述真實動人的海洋生物世界，其中以一隻他飼養了兩年半的蟹最受網民歡迎。當時牠的兩隻蟹鉗和8條腿已全斷，性命垂危，後來竟在陳旻悉心照顧下脫殼重生，蟹鉗和腿也全部長回來，陳旻形容牠是肉球近方蟹中的蟹王。

不少觀看陳旻影片的兒童表示，從其影片學到許多海洋知識，更喜歡上海洋生物。他則指，科普是需要長時間經營的事，因此只要有人觀看，便會一直分享下去。本報綜合報道