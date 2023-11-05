Android手機12款App藏病毒

【本報綜合報道】俄羅斯防毒軟件公司Dr. Web日前公布報告指出，Android手機用戶的12款應用程式暗藏木馬病毒，會偷取手機資料自動扣款，涉事包括遊戲類與應用類程式，累計安裝量約220萬次。

包括下載百萬次遊戲程式 上月26日公開的報告顯示，Dr. Web在Google Play商店發現一批惡意應用程式，它們偽裝成遊戲、即時通訊和壁紙應用程式等，主要傳播3個已知惡意軟體系列，分別是 FakeApp、Joker和HiddenAds。安裝相關程式後，它們會立即更改裝置上的圖示，偽裝成Google Chrome瀏覽器，甚至是完全隱藏圖示。程式之後會在背景啟動，透過用戶的瀏覽器投放廣告，連接賭場、虛假投資網站等。

研究人員指，在Google Play的最大木馬程式是Super Skibydi Killer，這是一款下載量達 100萬次的遊戲程式，其他值得關注的遊戲包括Agent Shooter、Rubber Punch 3D和Rainbow Stretch。Google Play商店早前已刪除所有涉事應用程序，但只保護了未來的潛在用戶，已經下載程式的人則需從端點刪除。