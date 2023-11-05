尼泊爾6.4級地震 157死逾200傷

尼泊爾西部扎澤爾果德（Jajarkot）地區於當地時間前晚11時47分（香港時間昨天凌晨2時02分）發生黎克特制6.4級地震，造成逾157人死亡、超過200人受傷，數百間房屋化為瓦礫碎片，災情是當地2015年以來最嚴重，預料傷亡人數將進一步上升。總理普拉昌達昨天率領一隊醫療團隊到場，與一眾地方官員視察災區。

尼泊爾及印度公布，地震震央距離尼泊爾首都加德滿都約500公里，震源深度10公里，屬淺層地震。中國地震台網公布地震強度應為5.9級，美國地質勘探局（USGS）稱只有5.6級。除了加德滿都，印度北部多個城市，包括首都新德里等地也有震感。

屬淺層地震 印度民眾感搖晃 地震發生後，扎澤爾果德醫院擠滿傷者。震央附近一名市長受訪時稱，一眾居民當時感受得到強震，紛紛走上街頭暫避，由於害怕餘震損毀房屋，只能在戶外過夜。他稱市內數百間泥屋完全倒塌，正展開救援工作。由網上流轉照片可見，部分房屋外牆明顯受損。另有網上貼文提到，人們在黑夜中不斷挖掘瓦礫碎片，期望能夠從倒塌建築物中救出受困人士。

普拉昌達昨天親赴扎澤爾果德，並前往醫院探望傷者。對於是次地震造成無數生命及財產損失，他在社交平台表示深切哀悼，又指已命令相關部門立即展開搜救行動。然而，有地方官員憂慮，地震觸發山泥傾瀉之餘，多條道路受損，恐會阻礙搜救行動。

面對接壤國家迎來近年最嚴峻災情，印度總理莫迪昨天亦稱深感悲痛。他重申國民與尼泊爾人團結地站在一起，已準則提供一切可能援助，又指他們與死者家屬同在，祝願傷者能夠早日康復。一名新德里市民表示，她當時正躺在床上，大床突然搖動，於是叫醒在旁睡覺姊妹，一同走出露台，聽到外面傳來嘈吵聲響。

由於尼泊爾靠近喜馬拉雅山山脈，當地經常迎來地震。2015年4月25日，當地中部曾發生黎克特制7.8級強震，造成近9,000人喪生，約2.2萬人受傷，摧毀中部及西部逾80萬間房屋，導致全國超過350萬人無家可歸。本報綜合報道