海洋事務磋商 美稱憂華行動

【本報綜合報道】中美首輪海洋事務磋商上周五在北京舉行，中國外交部邊海司司長洪亮與美國國務院中國事務辦公室協調員藍墨客共同主持。美國國務院指，中美就海事問題進行坦誠會談，包括有主權爭議的南海，美方強調對中國危險且非法行動的擔憂。

華指深入交流探討合作

美方聲明表示，會談是保持開放溝通管道和負責任地管理美中關係努力的一部分，美方重申有必要恢復軍事溝通渠道，以避免溝通不暢和誤判。今次會談具有實質性、建設性和坦誠，涵蓋了一系列海洋問題，包括中國和其他國家有爭議的南海和東海問題。中國外交部昨日公布，會上雙方圍繞海上情勢、海上安全、海洋經濟和環境等議題坦誠、深入、建設性地交換意見，強調應加強對話溝通，管控海上局勢，避免誤解誤判，探討互利合作。中方敦促美方切實尊重中國領土主權和海洋權益，停止介入區域國家海上爭議，為區域和平穩定發揮建設性作用。