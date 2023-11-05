王毅：聯國通過停火決議 反映人心

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅上周五應約跟沙特外交大臣費薩爾通電話。王毅指，聯合國大會緊急特別會議高票通過阿拉伯國家提出有關以巴停火的決議，反映了國際社會的強烈呼聲和人心向背，中方堅定支持。

王毅表示，沙特是具有重要影響力的地區大國，中方讚賞沙特當年積極促成兩國方案，期待並相信沙特將繼續同其他阿拉伯國家一道，為實現地區和平作出努力。中方願同沙特和各方加強溝通協作，推動盡快召開更具權威性的國際和會，為落實兩國方案達成新的共識，明確具體步驟。費薩爾表示，兩國方案是解決巴勒斯坦問題、實現持久和平的最有效方案，沙特將繼續為之努力，推動即將召開的阿盟峰會凝聚更大共識。