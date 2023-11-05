美卿提人道暫停衝突 以總理拒絕
【本報綜合報道】美國國務卿布林肯上周五訪問特拉維夫，與以色列總理內塔尼亞胡、總統赫爾佐格等政府高層會面。布林肯表示，曾與內塔尼亞胡討論過人道暫停衝突，但以方拒絕。
布林肯與內塔尼亞胡見面後見記者，表示雙方討論過人道暫停衝突，以讓更多援助物資進入加薩地帶，確保人質獲釋。雙方又討論如何確保巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯不會利用停火時間做對他們有利的事。內塔尼亞胡其後發表電視講話，拒絕美方的建議，表示在人質獲釋之前，以色列不會與哈馬斯達成任何臨時停火協議。布林肯重申，堅定支持以色列的自衞權利，不過同時強調保護平民的重要性，認為需要採取更多行動，包括立即和大幅增加對加薩的可持續人道援助。
加薩北部巴人獲准南撤
日本外務大臣上川陽子同日到訪特拉維夫，會晤以色列外長科恩，並禮節性拜訪赫爾佐格。上川譴責哈馬斯殺害及綁架以色列平民，呼籲在加薩暫時停戰及採取符合國際法的行動。她同日轉往約旦河西岸地區拉姆安拉，與巴勒斯坦外長馬勒基會談，承諾新增6,500萬美元（約5.07億港元）人道援助，強調日本支持以巴共存的兩國方案立場不變。
以色列昨日在美國壓力下，允許加薩地帶北部巴勒斯坦人於當日下午1時至4時，經主要高速公路南撤。
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