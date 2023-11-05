美卿提人道暫停衝突 以總理拒絕

布林肯與內塔尼亞胡見面後見記者，表示雙方討論過人道暫停衝突，以讓更多援助物資進入加薩地帶，確保人質獲釋。雙方又討論如何確保巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯不會利用停火時間做對他們有利的事。內塔尼亞胡其後發表電視講話，拒絕美方的建議，表示在人質獲釋之前，以色列不會與哈馬斯達成任何臨時停火協議。布林肯重申，堅定支持以色列的自衞權利，不過同時強調保護平民的重要性，認為需要採取更多行動，包括立即和大幅增加對加薩的可持續人道援助。