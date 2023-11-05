以軍攻陷哈馬斯地下指揮所 檢大批機密

【本報綜合報道】在加薩地帶北部作戰的以軍精銳兩棲部隊吉瓦提步兵旅，上周二於哈馬斯根據地賈巴利亞攻下一個地下指揮所，取得大批情報資料，包括行動地圖。以軍指，開戰以來已有10名哈馬斯旅級或營級指揮官被殺，他們負責策劃上月7日對以色列的突襲。

以色列國防軍發言人上周五指，上述軍事設施隸屬哈馬斯努赫巴特種部隊及賈巴利亞地區的情報單位，以軍在該處發現哈馬斯的作戰計劃、地圖、指揮和控制圖、通訊設備，以及哈馬斯指揮官和武裝分子的個人資料，已交由以軍情報單位分析，將用於日後的作戰。以軍發放的相片可見，士兵在地下指揮所搜出大批文件、光碟，並有標示了路線和數字的地圖。

承認空襲救護車 以軍地面部隊持續在加薩北部推進，包圍加薩城，與從地道現身的哈馬斯分子交火，殺死多名武裝分子。以軍昨日對加薩南部實施針對性打擊，裝甲兵及工兵進入南部建構地圖和清除爆炸物。期間，以軍遇到武裝分子從地道突襲，士兵發射火炮擊殺他們。以軍上周五承認戰機空襲擊中一輛救護車，並指哈馬斯利用救護車運送恐怖分子及武器，空襲殺死多名哈馬斯成員。世衞總幹事譚德塞對事件感震驚，重申病人、醫護人員、醫療設施和救護車必須在任何時候都受到保護。