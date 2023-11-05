美雙航母 東地中海演練 防以巴戰蔓延

第6艦隊指揮艦 意大利兩艦參與 為防止以巴戰事擴大至區域衝突，美軍持續加強中東的兵力部署。美國海軍艾森豪威爾號航母打擊群日前駛入地中海與福特號航母打擊群會師。美國海軍第6艦隊上周五宣布，艾森豪威爾號與福特號於地中海展開雙航母聯合訓練行動。美媒指出，參演士兵多達1.1萬人。

顯示北約聯盟一體化 美軍指，兩艘航母聯同第6艦隊旗艦兼兩棲指揮艦惠特尼山號、意大利海軍護衞艦維爾吉尼奧‧法桑號（ITS Virginio Fasan）和卡洛．馬戈蒂尼號（ITS Carlo Margottini），在東地中海進行3天聯合軍演，演練高價值部隊防禦、彈道導彈防禦、海上補給、跨甲板飛行行動和海上安全行動。意大利艦艇加入兩個航母打擊群進行聯合軍演，顯示北約聯盟一體化。

第6艦隊司令伊希（Thomas Ishee）海軍中將表示，在動態環境中與盟國和合作夥伴一起執行雙航母打擊群行動，展示美軍對任何突發事件做出果斷敏捷反應的能力，美軍的存在亦發出明確信號，表明美方致力於阻止侵略並促進整個地區的穩定。艾森豪威爾航母打擊群指揮米格斯（Marc Miguez）表示，美軍與合作夥伴的海軍和空軍司令部無縫整合，有助於建立一個全戰區的共同戰術圖景，成為一支準備更加充分、姿態更強大的部隊，團隊合作和雙航母作戰能夠像實戰一樣訓練。

真主黨指衝突或擴大 黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Hassan Nasrallah）上周五首度公開談論以巴衝突，警告中東地區可能發生更廣泛衝突。納斯魯拉在電視轉播的演說中，稱讚巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯10月7日對以色列的突襲，但稱當天發動攻擊的「百分之百是巴勒斯坦人」。納斯魯拉還指，關於加薩及其人民正面臨的戰爭，美國應負所有責任，以色列只是一個執行工具。與此同時，以色列正在與黎巴嫩邊境高度戒備。

以襲敍前不再通知俄 以色列上月初與巴勒斯坦激進組織哈馬斯開戰後，加強打擊敍利亞境內獲伊朗支持的民兵組織。俄羅斯副外長博格丹諾夫上周五指出，以色列現時一般不會在襲擊敍利亞前通知俄羅斯，俄方事後才獲知消息。美媒指，以色列政策出現重大轉變，不再提前通知支持敍利亞政府的俄羅斯，以軍將對敍利亞實施襲擊，導致以色列和俄羅斯原本陷入困境的關係進一步惡化。本報綜合報道