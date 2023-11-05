藍白營續分歧 柯文哲堅持全民調 朱立倫嘆「不用合了」

台灣舉行總統選舉日子愈逼愈近，外界關注國民黨（藍）與民眾黨（白）會否組成「藍白合」，挑戰民進黨總統參選人賴清德。面對民眾黨總統參選人柯文哲拒絕參考日本或德國兩種模式，堅持通過全民調定出正、副總統參選組合，國民黨主席朱立倫昨天形容被澆了一盆冷水，估計對方受到黨內主戰派影響，揚言「都主戰派的話就不用合了」。

為了促成藍白營陣合作，朱立倫日前提出日本及德國模式兩方案，藉此決定到底由國民黨總統參選人侯友宜出選總統組成「侯柯配」，抑或以「柯侯配」挑戰賴清德，卻被柯文哲拒絕。

被問及國民黨會否接受全民調時，朱立倫昨天與侯友宜在新北市出席活動時抱怨無論是民眾黨負責人、改變者及續談對象等均是柯文哲，同時提到會尊重民眾黨主戰派人士意見，另提及自己與侯友宜最重要目標就是台灣好，為了全民好。

此外，朱立倫指出兩個方案均是智庫根據外地經驗提出，很多縣市長早已知道，國民黨滿心期待，樂見結果，直至前天被澆冷水。他指很多人曾致電他，當中有失望也有憤怒，不過大家還是會盡最後努力，期待藍白營陣能夠合作。

柯被指曾贊成參考日本模式 對於柯文哲重提根據全民調決定正、副總統參選人，同場侯友宜昨稱，他事前完全知道朱立倫提出日本或德國兩種模式，之前與柯文哲見面時，眾人皆有共識，那就是不要再回到全民調原點，要以新方式應對，不需再談回到起點事情。

談及藍白日前到底有否討論上述兩個方案時，侯友宜稱朱立倫上周四致電告訴他，柯文哲覺得參考日本模式可以接受，德國模式不好。他提到柯文哲當時更擔心自己不會同意，希望朱立倫能夠說服他，因此當天接到朱立倫電話，希望他能在柯文哲接受第一個方案同時答應，一起達成協議。

黃珊珊：倘辦民調5日有結果 除了堅持全民調，柯文哲競選總幹事黃珊珊前晚受訪時亦被問及藍白營陣成功合作機會率，坦言全民調就是最後方案，無法再調整，理由是月中就要登記正、副總統候選人，不可能每天白等，須趕快找到副總統參選人，更說：「我必須很簡單說，下禮拜有安排主席跟副總統候選人拍照，那到底要不要拍？」

黃珊珊另提及，假如國民黨答應全民調，民調機構大概3天可完成準備，5天內得出結果，現時只看國民黨會否答應。被問柯文哲副手性別時，她稱目前也不知道是誰，相信其他政黨一樣都在徵詢副手，到參選登記起始日就會知道。本報綜合報道