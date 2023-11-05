36年前為還賭債劫殺6船員 兩漢判死

【本報綜合報道】浙江省寧波市於1987年發生謀財害命案，兩名男子為了償還賭債，合謀殺害6名船員及劫取漁船財物。舟山市中級人民法院上周四以搶劫罪判二人死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，追繳搶劫所得贓款7,000元（人民幣‧下同，約7,489港元），及賠償附帶民事訴訟受害人親屬各項經濟損失，合共155萬元（約165萬港元）。

安眠藥混酒 榔頭錘施襲

案情指，蔣×和薛×案發當晚攜帶加了安眠藥物的白酒、榔頭錘等到碼頭，謊稱僱用多名船員駕駛自營船舶出海運魚。上船後蔣×在臥艙陪船員聊天、勸酒，薛×在駕駛艙藉聊天看守駕駛員。出海後二人用榔頭錘擊熟睡的船員，再用纜繩綑綁他們，連接石柱、鐵錨拋入海中。