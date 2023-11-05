36年前為還賭債劫殺6船員 兩漢判死
【本報綜合報道】浙江省寧波市於1987年發生謀財害命案，兩名男子為了償還賭債，合謀殺害6名船員及劫取漁船財物。舟山市中級人民法院上周四以搶劫罪判二人死刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，追繳搶劫所得贓款7,000元（人民幣‧下同，約7,489港元），及賠償附帶民事訴訟受害人親屬各項經濟損失，合共155萬元（約165萬港元）。
安眠藥混酒 榔頭錘施襲
案情指，蔣×和薛×案發當晚攜帶加了安眠藥物的白酒、榔頭錘等到碼頭，謊稱僱用多名船員駕駛自營船舶出海運魚。上船後蔣×在臥艙陪船員聊天、勸酒，薛×在駕駛艙藉聊天看守駕駛員。出海後二人用榔頭錘擊熟睡的船員，再用纜繩綑綁他們，連接石柱、鐵錨拋入海中。
二人劫去船上現金後清理現場駕船逃離，途中船舶觸礁擱淺定海區摘箬山島火油坑灘塗，然後棄船上岸逃離舟山。二人逍遙法外多年後，最終於去年被警方拘捕。
舟山市中級人民法院認為，蔣×和薛×預謀殺人劫財，主觀惡性極深，犯罪手段殘忍，犯罪後果嚴重，對社會影響極其惡劣，依法應予嚴懲，故作上述判刑。
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