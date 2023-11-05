駐中央外辦紀檢監察組：外交幹部被策反風險高

【本報綜合報道】中央紀委國家監委駐中央外辦紀檢監察組組長張際文近日撰文，指外交外事幹部是對外工作的主力軍，處在對外交往特別是與西方敵對勢力鬥爭博弈的前線，但被滲透策反和拉攏腐蝕的風險相對較高。

「四風」問題不容忽視

張際文在最新一期《中國紀檢監察》雜誌，發表題為《以深入調查研究推動防範化解對外工作領域風險》文章。文章指出，當前各綜合監督單位不同程度存在風險隱患，既有共性特徵，也有個性特點，大體可分為政治風險、廉政風險、管理風險。文章提及，「四風」問題反彈回潮的風險不容忽視，同時還有違規用權及權力尋租的風險，主要是違規使用對外交往權、外事活動聯絡權等權力和利用上述權力設租尋租的風險；以及「以外謀私」的風險，主要是利用手中積累的外事資源、人脈資源牟取私利的風險。管理風險則包括，幹部失管失控的風險、幹部選拔任用不規範的風險，以及工作失職失責失察的風險。