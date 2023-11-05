瞞報氣爆釀4死 企業36人問責

【本報綜合報道】吉林省白山市吉坤礦業有限公司礦區今年4月發生氣爆事故，造成4死4傷。公司事發後瞞報事故，違法轉運火化遺體及封閉現場。國家礦山安全監察局吉林局公布近日調查結果，對涉事36人提出問責和處理建議。

4人自首包括投資人及礦長 事故地點位於礦區內以東290米一石門南翼二層四上山採煤工作面。白山市應急管理局與江源區應急管理局接報到場核查，惟公司仍未如實報告。公司投資人及礦長等4人其後逼於壓力下才先後自首。通化礦業集團公司礦山護大隊事發後勘查現場，封鎖隱蔽區域全面搜救，未發現其他人員傷亡。

國家礦山安全監察局吉林局建議，將其中12名涉事人移交司法機關，8人予以行政處罰，15人予以黨紀政紀責任追究，並對公司處罰500萬元人民幣（約535萬港元）。另外，當局查出公司未取得安全生產許可證，在技術範圍外非法生產出煤，處以罰款及沒收其違法所得、開採出的煤礦及採掘設備，並提請白山市人民政府予以關閉。