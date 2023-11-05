上月全國平均12.2℃ 62年來最高

華北入冬偏遲 不利農業 中國氣象局上周五舉行記者會，指出上月全國天氣氣候特徵是氣溫偏高，降水偏少，全國平均氣溫12.2℃，較常年同期偏高1.6℃，為1961年以來同期最高。東北大部、華北西北部、西北大部等地已入冬，但上述大部分地區入冬時間較常年偏晚，部分地區偏晚超過5天。入冬偏晚可能對農業、生態系統、水資源等帶來不利影響。

上月全國大部分地區氣溫偏高或接近常年同期，其中東北地區大部及山東大部、內蒙古大部、新疆大部等地偏高2至4℃；內蒙古、新疆、天津和遼寧氣溫均為歷史同期最高；有140個國家氣象站日最高氣溫，突破10月歷史極值。國家氣象中心副主任章建成表示，上月下旬冷空氣勢力弱，全國大部分地區平均氣溫明顯偏高，其中新疆北部、內蒙古、華北、東北和黃淮等地部分地區偏高4至7℃。

農作物生長過旺 蟲害越冬繁殖 今年9月中旬至上月上旬，雲南東北部、貴州西南部部分地區降水量較去年同期偏少八成以上。國家氣候中心副主任賈小龍解釋稱，主因是今秋以來，歐亞中高緯度地區以緯向型環流為主，中國受高度場正異常控制，冷空氣活動偏弱，導致大部地區氣溫持續偏高。

暖熱天氣可能導致土壤墒情偏低，影響農作物出苗和生長，不利於來年春耕春播；入冬推遲可能影響農作物生長季節和周期，不利於農業生產計劃和產量；暖熱氣候導致農作物生長過旺且利於病蟲害越冬繁殖，嚴冬雨雪災雪及來年病蟲害風險增加。

全國上月平均降水量33.8毫米，較常年同期偏少5.2%。空間分布差異大，東北大部、華北大部、華東中部和北部、華中南部、華南西部及內蒙古大部、新疆中部和南部等地偏少二至八成，部分地區更偏少逾八成，河北降水量為1961年以來同期最少。全國其他大部地區降水偏多，西北地區中部、華南中南部及湖北西部、四川南部等地偏多五成至兩倍，其中青海中東部和廣東西南部偏多逾兩倍。

專家：受厄爾尼諾現象影響 賈小龍指出，目前赤道中東太平洋已進入厄爾尼諾狀態，即將形成一次厄爾尼諾事件。受厄爾尼諾現象影響，中國中東部大部氣溫較常年同期偏高。異常反氣旋性環流有助於來自熱帶地區的暖濕水汽向華南輸送，配合冷空氣南下匯合，容易導致南部地區降水偏多。本報綜合報道