老師穿白裙讓幼童任畫

培養兒童想像力和動手能力非常重要，美國一間幼稚園的美術老師莫托阿（Katie Motoa）早前準備了一件純白色的連身裙作為「畫紙」，讓全班學生在裙子上自由發揮繪畫或塗鴉，最終裙子下襬從白色變成彩色，效果亮麗。她對此感到滿意，並表示將會在本學年穿着該條連身裙。