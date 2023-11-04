聯國秘書長倡《憲章》制衡人工智能

古特雷斯

【本報綜合報道】在英國布萊切利園舉行的全球首屆人工智能（AI）安全峰會，周四舉行第二日會議。聯合國秘書長古特雷斯發言時呼籲，要採取共同、可持續的全球性策略，應對人工智能快速發展所帶來的風險。

防恐怖分子惡意使用 古特雷斯建議，治理人工智能的原則應該以《聯合國憲章》和《世界人權宣言》為基礎；又敦促立法者和監管機構，在應對風險上要「走在新興人工智能技術浪潮的前面」，而不是「追趕」，否則增加人工智能技術被罪犯甚至恐怖分子惡意使用的風險，破壞安全或資訊完整性，可能使人工智能不受人類控制，導致它朝着「意想不到的方向」發展。

古特雷斯指出多種人工智能有可能會造成長期負面後果，包括可能擾亂就業市場和經濟；演算法或使偏見和刻板印象永久化，令文化多樣性喪失；人工智能若集中在少數國家和公司，地緣政治緊張局勢可能加劇；危險的新型人工智能武器或被開發出來；人工智能與生物技術被惡意結合；人工智能被用作操縱和監視，威脅民主和人權等。他呼籲建立監測和分析這些趨勢框架，防止這些情況發生。