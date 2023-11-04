泰籍漢橫濱刀刺3人 釀1死

【本報綜合報道】日本神奈川縣橫濱市中心一條繁忙街道於周四發生兇殺案，3名男子被人用刀刺傷，其中一人死亡，一名泰國籍男子被捕。警方目前訊問事發時在場的數人，以調查及確定事件的細節。

食肆前街道發生 事發當地時間晚上7時30分，有人報警稱橫濱市中心中區若葉町一間食肆前的街道上有人發生糾紛，一人倒地不起。警方到場後發現事發地點距離JR關內站以西約700米，3名男子被人用刀刺傷腹部和背部，傷者被送往醫院後其中一人死亡，其餘兩人重傷，但沒有生命危險。

住在事發現場附近的一名50多歲男子目睹事件，他表示在家中聽到像是打架的嘈吵聲，向窗外望去時，看到有多人毆打一名似乎是商店店員的男子。接着，被毆打的男子拔出一把刀揮舞起來，對周圍的男子又刺又砍，其中一人倒地無法動彈。

另一名經過現場目擊事件並報警的男子說，在回家路上聽到聲音，當往餐廳裏看時，看到有一個穿橙色衣服、看起來像外國人的男子，被幾個人推到牆上。當他打電話報案之後，就看見其中一名涉案男子流着血躺在地上。有目擊者聲稱，行兇者是外國人；警方着手調查事件。