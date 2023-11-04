鄰近白羅斯邊境 12萬烏兵集結

【本報綜合報道】白羅斯國家邊境委員會主席莫洛斯托夫（Konstantin Molostov）周三表示，鄰國烏克蘭在邊境地區集結多達12萬名士兵，其中1.7萬人負責加強防禦。他認為，烏軍利用邊境地區重組後續需要上戰場的部隊。

疑當中有志願者部隊 莫洛斯托夫在眾議院指出，部署在白羅斯附近的烏軍戰鬥群隸屬北方作戰指揮部。他指烏克蘭志願者部隊在邊境出現，白羅斯邊防局已經多次警告烏克蘭，未經適當訓練的領土防衞士兵及武裝人員出現在邊境附近，會增加挑釁風險。他又指，烏克蘭方面正處於戰時狀態，透過懸掛民族主義旗幟、破壞邊境標誌及以擴音器挑釁，白羅斯邊防軍相應加強邊境保護和偵察行動。

為了能夠及時回應突發事件，白羅斯積極使用技術手段保護邊境，組成配備裝甲車及火炮的機動部隊，補充現有邊防部隊及擬增加沿烏克蘭邊境的守備部隊數量。從上月底開始，白羅斯武裝部隊指揮人員展開作戰集訓，軍事管理機構負責人、各部隊司令和參謀長，以及其他官員參與培訓。