風暴襲西歐殺12人 英國廣泛地區水浸

風暴「夏蘭」（Ciaran）周四吹襲西歐多國，為當地帶來狂風暴雨，陣風時速錄得破紀錄的200公里。英國廣泛地區水浸；法國、西班牙、荷蘭、德國、比利時及意大利合共最少有12人在惡劣天氣下喪命，另有多人受傷，逾百萬戶無電力供應，亦有機場和火車需要暫停服務。

法國約120萬戶停電 首當其衝受風暴吹襲的英國，逾270個地區發布洪水預警或警報、逾300間學校停課，全國有逾9,000戶停電。在海峽群島，強風吹毀民房，災民連夜疏散到酒店。在英倫海峽的澤西島下起冰雹，部分冰雹長度達到8厘米，當地居民形容「甚至比高爾夫球還要大及重」。

夏蘭肆虐法國西北沿岸期間，強風將樹木連根拔起，約120萬戶停電。巴黎有路樹倒塌壓中一輛貨車致司機喪命，勒阿弗爾亦有死亡個案，全國另有至少15人受傷，包括7名消防員。菲尼斯泰爾省和布列塔尼當局呼籲民眾避免外出，氣象局警告很多風暴紀錄已被打破。

在比利時東法蘭德斯省根特，一名在戶外玩耍的5歲男童遭掉下的樹木枝幹擊中，送院搶救後不治。當地一名64歲婦人在公園與丈夫、女兒散步時，也被掉落的樹枝擊中身亡。死者的女兒重創，丈夫則未受傷。西班牙馬德里中部、意大利托斯卡尼及德國也分別有民眾在風暴下死亡。

荷蘭逾200航班取消 荷蘭阿姆斯特丹斯希普霍爾機場已有逾200個航班取消，而行駛於荷蘭、比利時、法國、德國和英國的歐洲之星列車方面則警告交通可能受阻，建議旅客推遲行程。有專家指出由於氣候變化將引起更強烈的降雨，風暴潮也會因海平面升高而更高，因此這類秋冬季風暴的破壞性將變得更強。本報綜合報道