美助卿稱重心仍在印太地區

康達

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯本周前往以色列就以巴衝突舉行會談後，將轉往亞洲訪問。美國國務院東亞和太平洋事務助理國務卿康達周四指出，儘管面臨其他全球挑戰，美國仍然把重點放在印太地區。

布林肯將赴東京G7會議 康達表示，布林肯此行展現美國在面臨其他全球挑戰的情況下，對印太地區的「持久承諾和關注」。布林肯將在東京參加七大工業國集團（G7）外長會議，並與日本首相岸田文雄及日本外務大臣上川陽子單獨會談，預料屆時將重點討論中東局勢、對烏克蘭支持、印太地區合作、美日雙邊問題及美日韓合作。康達被問及布林肯上周與中國外交部長王毅會晤一事，指相信亞洲國家希望看到美方能負責任地處理與中國的競爭。

美國駐中國大使伯恩斯周三接受內地傳媒訪問時表示，中美之間仍然有分歧與競爭，但近數月兩國關係取得切實進展，雙方亦同意為實現兩國元首本月在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人會議期間會晤共同努力。

另外，中國生態環境部周四宣布，經中美雙方商定，中國氣候變化事務特使解振華今日至下周二與美國總統氣候問題特使克里，在美國加州舉行會談，將圍繞推進應對氣候變化行動與合作、支持本月底至下月中在阿聯酋杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）取得成功等深入交換意見。