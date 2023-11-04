美多架B52H轟炸機 演練快速出擊懾敵

【本報綜合報道】美國周三試射洲際彈道導彈失敗，另一核威懾力量代表的戰略轟炸機上周參與年度演習，測試執行戰備狀態作戰行動的能力，證明部隊能夠安全、快速、保密地出擊，對外投射阻嚇的訊息，提供戰略威懾、全球打擊、作戰支援。

美國空軍第5轟炸聯隊周二表示，上周一至上周五在北達科他州邁諾特空軍基地參與代號「大草原警戒」（Prairie Vigilance）的演習，出動多架B52H戰略轟炸機。演習旨在確保部隊在高度戰備狀態下保持熟練，同時讓盟友及夥伴安心，美國已經準備好隨時隨地執行全球打擊的任務，並且在必要時回應涉及核武的戰略攻擊。

掛載AGM86B空射巡航導彈 根據演習期間拍攝的照片，B52H戰略轟炸機掛載多枚AGM86B空射巡航導彈，這款導彈在戰時將配備核彈頭，每架B52H戰略轟炸機最多掛載20枚。美國空軍現時操作87架B52H戰略轟炸機，其中46架具備投射核武的能力，但只有42架在核戰時執行核任務。美國另一空基核威懾力量平台是B2隱形戰略轟炸機，全數20架可以投射核武。

值得留意的是，美國空軍周三在加州范登堡太空軍基地試射一枚可以搭載核彈頭的民兵3型洲際彈道導彈，但因出現「異常」而「安全地結束飛行」，在太平洋上空自我摧毀。空軍全球打擊司令部解釋，所謂「異常」是指測試期間出現的意外情況，可能與很多因素有關，涉及作戰平台自身或測試設備，必須謹慎分析找出成因。