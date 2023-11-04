加艦西沙群島搜索

航行自由為名 美神盾艦赴南沙群島 南海軍事形勢近期轉趨緊張，美國海軍一艘神盾驅逐艦周五以執行航行自由行動為名駛近南沙群島，挑戰中國大陸等鄰近國家及地區對「無害通過」的限制。加拿大皇家海軍宣稱一艘護衞艦周日在西沙群島搜索不明潛艇時，遭解放軍戰機逼近攔截和發射熱誘彈，指摘有關行為是不安全、不符合標準、不專業。

美國海軍第7艦隊周五表示，神盾驅逐艦杜威號在南沙群島附近海域，根據國際法維護航行權利及自由，透過挑戰中國大陸、台灣、越南對「無害通過」的限制，維護國際法承認對海洋的合法使用、權利、自由。該艦完成任務後離開被過度聲索的區域，繼續在南海展開行動。美國上次南海航行自由行動是今年4月10日，神盾驅逐艦米利厄斯號駛近南沙群島美濟礁，遭解放軍海空兵力全程跟蹤、監視、警戒。

加方稱直升機面臨危險 美國海軍第7艦隊批評，在南海的「不合法」及「廣泛」海洋聲索舉動，對區內航行及飛越自由、自由貿易、不受阻礙的貿易、南海沿岸國家的經濟機遇自由構成嚴重威脅，強調美方不論聲索方的身份，在全球各地挑戰過度海洋聲索，重申《聯合國海洋法公約》保護所有國家及地區，享有某些對海洋的合法使用、權利、自由。

中美雙方周五在北京舉行首輪海洋事務磋商，由中國外交部邊海司司長洪亮與美國國務院中國事務辦公室協調員藍墨客共同主持。

與此同時，美國傳媒周五報道，加拿大皇家海軍護衞艦渥太華號周日在西沙群島以東160公里海域，派出一架CH148直升機在距離西沙群島37公里至54公里空域搜索潛艇行蹤時，兩度近距離遭遇解放軍殲11戰機，雙方最接近時相隔30米；戰機曾經圍繞直升機盤旋飛行，加拿大皇家海軍指戰機噴出的氣流為直升機帶來危險，加方機組人員最終以下降至60米高度飛行應對，指該高度對戰機飛行「非常不安」。

大陸39架次軍機飛近台 加拿大皇家海軍批評，解放軍戰機在加方直升機前方發射熱誘彈是鹵莽之舉，令直升機面臨熱誘彈進入旋翼或引擎的風險；又指加拿大及其他國家多次目擊解放軍戰機飛近別國的定翼機，但對直升機採取相同行動的情況比較少見。渥太華號事發後離開南海，周三與美國神盾驅逐艦佩拉爾塔號組成編隊，由南向北通過台灣海峽。

另一方面，台灣國防部昨日通報，由周四上午6時至翌日上午6時，即美加軍艦穿越台灣海峽之後，合共發現解放軍39架次飛機在台灣周邊空域活動，其中20架次飛機越過海峽中線及其延伸線進入台灣西南部及東南部空域，涉及兩架BZK005無人機、兩架殲11戰機、一架運8反潛機、兩架轟6K轟炸機、兩架殲16戰機等。本報綜合報道

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