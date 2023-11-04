美無人機赴加薩監視 助救人質

【本報綜合報道】美國持續增兵中東地區之際，外界關注美方介入以巴衝突的程度。《紐約時報》周四披露，美國特種作戰部隊已經出動無人機，首次在巴勒斯坦加薩地帶上空執行監視任務，它們沒有掛載武器，目前主要用於支援拯救人質行動。

根據公眾可以使用的飛行追蹤網站Flightradar24，美國MQ9無人機上周六首次被外界發現在加薩地帶上空。美國國防部官員強調，這些無武裝的監視飛行並非支援以色列國防軍地面行動，而是協助發現被巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯越境擄走的人質、監測生命迹象，並向以色列國防軍提供潛在線索；至少10名人質是美國公民。

報道指，美國無人機集中在加薩地帶南部地區上空飛行，與以色列國防軍在北部地區推進至相距24公里。美國航空研究員史密斯（Amelia Smith）表示，估計至少6架不同MQ9無人機參與行動，在加薩地帶2.4萬呎至2.6萬呎上空飛行3小時。這款無人機配備先進傳感器，主要執行監視任務，亦可以掛載空對地導彈攻擊地面目標。

美眾院通過 尋求1115億援以 另一方面，美國國會眾議院周四通過一項由共和黨提出的法案，尋求向以色列提供143億美元（約1,115億港元）援助。民主黨批評法案未有同時援助烏克蘭，更從稅務局削減資金，該黨參議院領袖舒默表明該院不會採納法案。眾議院議長約翰遜承諾，通過援助以色列後討論援助烏克蘭，但條件是附加更嚴格美國邊境安全條款。