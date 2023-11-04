布林肯啟程訪以 近月第3次

布林肯還表示，討論的重點還包括哈馬斯被擊敗後加薩地帶的未來，向當地提供更多人道主義援助，以及如何確保衝突不會蔓延；確保被哈馬斯綁架的人質獲釋也將是此行的另一個議題。被問到以色列在進攻加薩地帶時有否表現出克制，他沒有正面回答，重申以方有自衞的權利和義務，並指包括美國在內，沒有國家會容忍殺害平民；又稱每當有巴勒斯坦兒童從瓦礫中獲救，他也會如同看見有以色列或其他地方的兒童被救出一樣，撼動他的心靈。