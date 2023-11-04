布林肯啟程訪以 近月第3次
【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周四啟程前往以色列，是自上月7日巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯發動襲擊以來，他第3次訪問該國，預料與以色列總理內塔尼亞胡以及其他政府高層會面。他啟程前表示，將討論具體步驟盡量減少加薩地帶平民的傷害。
布林肯還表示，討論的重點還包括哈馬斯被擊敗後加薩地帶的未來，向當地提供更多人道主義援助，以及如何確保衝突不會蔓延；確保被哈馬斯綁架的人質獲釋也將是此行的另一個議題。被問到以色列在進攻加薩地帶時有否表現出克制，他沒有正面回答，重申以方有自衞的權利和義務，並指包括美國在內，沒有國家會容忍殺害平民；又稱每當有巴勒斯坦兒童從瓦礫中獲救，他也會如同看見有以色列或其他地方的兒童被救出一樣，撼動他的心靈。
美國國務院發言人米勒表示，布林肯訪問以色列之後將前往約旦，討論保護加薩地帶平民生命及向他們提供更多人道援助等。其後，布林肯將訪問日本、南韓、印度，「推進合作支持自由開放的印太地區」。
王毅與約旦副首相通話
另一方面，中國外交部長王毅周四與約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪通電話，他指中方強烈譴責對加薩地帶難民營的襲擊，巴勒斯坦和以色列民眾的生命同等重要，不應該奉行任何雙重標準，人道災難不應再繼續下去；同時盡快召開更權威的國際和會，就重啟和落實「兩國方案」達成新的共識，制訂具體時間表和路線圖。
薩法迪表示，約旦譴責一切傷害平民的行為，呼籲盡快停火止戰，向加薩地帶運送人道救援物資；約旦願同中方推動落實兩國方案，維護地區和平穩定。
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