激戰哈馬斯 包圍加薩地帶北部 以軍﹕停火免問

以色列國防軍上周五擴大在巴勒斯坦加薩地帶的地面行動後，經過一周兵分三路進軍後，周四宣布其中一支從東面「攔腰」殺入的部隊抵達地中海沿岸地區，完成把加薩地帶「一分為二」，包圍加薩城在內的北部地區。外界預料之後展開血腥及漫長的地道攻防戰，巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯勢必頑強抵抗。

以色列國防軍在第一階段行動中，透過猛烈及無間斷的空襲行動，集中摧毀哈馬斯的地面力量，使武裝分子轉移地下隧道。在第二階段行動中，地面部隊在海空兩軍的支援下，從西北面、東北面、東面進攻加薩地帶北部地區；西北面的部隊沿着地中海沿岸向南推進，在以方自行劃設的瓦迪加薩分界線以北地區，東面進軍的部隊快速向西推進，切斷全部兩條連接加薩地帶南北兩區的道路，令加薩城孤立無援。

哈馬斯退守龐大地下網絡 以色列國防軍發言人哈加里周四宣布完成包圍加薩城，士兵正在攻擊哈馬斯的前哨基地、總部、發射場、發射基礎設施，工程兵努力消除城內地下設施、爆炸物等威脅；被問到停火的可能性，他說：「『停火』一詞目前完全不在討論範圍。」國防軍總參謀長哈列維指從三側包圍加薩城，正在城內「近距離作戰」；同時警告黎巴嫩武裝組織真主黨，聲言「大部分兵力」準備好必要時在「其他戰線」發動攻擊。

雖然以色列國防軍完成包圍加薩城，但哈馬斯大部分戰鬥力量保存在龐大地下隧道網絡，即使憑着空中優勢持續轟炸，以軍仍然必須派兵進入地下隧道才能夠徹底清除敵方勢力，屆時將與武裝分子近距離搏鬥。以色列國防軍周五發布影片，指在加薩地帶北部地區發現並炸毀數個地下隧道入口。哈馬斯亦公開第一身視角鏡頭拍攝的影片，武裝分子從地下隧道走出地面埋伏，在以軍主戰坦克裝上自製爆炸裝置。

迄今23以兵9227巴人死亡 以色列國防軍公布，自從在加薩地帶發動「擴大地面行動」以來，已經增至23名士兵陣亡；其中第188裝甲旅第53營營長哈巴卡（Salman Habaka）中校證實在加薩地帶北部地區陣亡，是以軍開打地面戰以來戰死的最高級別軍官。此外，以色列國防軍在加薩地帶北部地區城鎮拜特哈嫩搜索期間，檢獲大批哈馬斯軍火及情報材料。

哈馬斯上月7日發動大規模的越境攻擊，目標是接壤加薩地帶的以色列西南部地區，以色列當天起對加薩地帶展開海陸空軍事行動，造成當地大量平民傷亡。加薩地帶衞生部周五公布，至今累計有9,227名巴勒斯坦人死亡，當中包括3,826名兒童。本報綜合報道