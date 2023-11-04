藍營倡立委提名人 投票定總統參選人 柯文哲拒納

侯友宜

台灣總統選舉藍白陣營協調合作尚未有定案，民眾黨參選人柯文哲不接受開放式初選決定正副總統參選人，國民黨參選人侯友宜不接受全民調。對於傳出侯友宜定下最後談判期限，其競選辦發言人否認，反稱是柯文哲陣營先發出最後通牒。柯文哲昨日表示，藍營提出新案讓藍白立委提名人投票，批評只是縮小版開放式初選。

「似縮小版開放式初選」 柯文哲透露，周四與國民黨主席朱立倫通電話，對方提出日本、德國模式，其中日本模式請所有國民黨、民眾黨立委提名人投票，選出可代表在野的總統參選人，輸的當副手。柯文哲批評，這方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提名了69位參選人、民眾黨只有11位，直言「其實不用投票，就已經預知結果」。而德國模式則納入政黨支持度，情況更複雜，也排除了絕大多數沒黨派的中間選民。

柯文哲指出，昨日是侯友宜提出的最後期限，柯與核心幕僚開會，討論聚焦「民眾黨與我，為何參選」，認為不但要達成政黨輪替，更要改變台灣的政治文化。他稱仍然相信科學，主張用全民調的方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手。惟他同時願意讓步，如以民調決定，雙方結果對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，都接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。

另外，民進黨總統參選人賴清德的副手未定，台灣駐美國代表蕭美琴是大熱人選之一。台灣傳媒昨日報道，蕭美琴將於本月在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議結束後返台，預料趕及選舉登記，成為賴清德的拍檔。民進黨立委候選人競總成立大會已經邀請她站台，包括本月26日舉行的賴坤成、本月30日舉行的許淑華、下月9日舉行的吳思瑤，更傳出蕭將以副總統參選人的身份出席這些活動。

傳APEC後蕭美琴返台 賴清德全台競總總督導卓榮泰回應稱，任何對選舉有幫助的人，賴都會希望對方幫忙，強調代表台灣去到美國的人當然是一流。賴清德競總發言人戴瑋姍昨日表示，支持者都希望民進黨勝選，但賴清德已經說明立場，副手人選待不分區立委提名完成後才公布。同場的花蓮立委參選人張美慧透露，花蓮的鄉親很想念蕭美琴，如能回來，大家都想和她再見面。本報綜合報道

柯文哲 蕭美琴（右）被指將是賴清德（左）的競選拍檔。