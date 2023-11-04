鼻吸能量棒流入兩岸校園

【本報綜合報道】中國大陸繼網紅玩具「蘿蔔刀」後，「鼻吸能量棒」近期在當地和台灣的中小學生之間流行。天津、四川成都等地的學校附近商店出現該款產品，在各大電商平台亦有售，聲稱可讓「學生上課提神醒腦防瞌睡」。成都有醫藥專家警告，鼻吸方式可能造成鼻腔黏膜損傷，亦可能降低孩子對毒品的防範心理。

疑含樟腦成分 專家指傷身

天津近期有兩名小學生帶鼻吸能量棒到超市，要求老闆進貨，該產品有薄荷、西瓜等多種口味。有不少家長發文稱，現在學生之間很流行該款產品，有學生已經上癮，「離都離不開」。由於產品內含有樟腦等成分，家長質疑該商品對身體有害。成都有學校附近商店老闆表示，入貨時曾經看見鼻吸能量棒等產品。當地一名小學老師表示，目前未在學校發現使用該產品的情況，若發現會聯繫教育主管部門徹查。