師生圍毆兩女 官方指學校無登記

【本報綜合報道】山東省曲阜市一間帶有矯正性質的專門學校，近日傳出有老師與數名學生圍毆兩名女學生，畫面被閉路電視拍下。曲阜市教育局周三表示，事發學校未在教育局備案，沒有辦學資質，多個部門已經成立聯合調查組進駐學校調查。

其中一名17歲受害女生的母親盧女士表示，事發上月23日，當天女兒兩次被打，目前仍然在醫院治療。事發學校名為曲阜起點學校，由於女兒沒有動力上學，所以上月11日在朋友的建議下把女兒送到該校入讀；學校一年學費9萬元（人民幣‧下同，約9.7萬港元），已經交付5萬元（約5.4萬港元）。盧女士目前的訴求是退還學費，並追究打人老師的責任。

校長稱女學生辱罵老師惹公憤 曲阜起點學校校長回覆稱，事件起因是其中一名女學生在課室「辱罵老師引起公憤」，還把老師的頸抓傷。校長指學校致力改變學生「叛逆」、「厭學」等問題，採用全日制寄宿，目前校內約有數十名學生。對於老師打學生一事，校長承認老師「過激」，強調學校是絕對不迴避，目前警方和政府多個部門都已經介入。