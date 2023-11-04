國安部斥個別國家圖引發華金融動盪

【本報綜合報道】內地傳媒昨日引述國家安全部官方微博貼文指，金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分；批評個別國家把金融當成地緣博弈工具，屢屢玩弄貨幣霸權，動輒就揮舞「金融制裁」大棒大打出手，給新形勢下維護金融安全帶來新挑戰。

將更重視化解金融風險 國家安全部貼文指出，現代金融深刻影響社會穩定、國家治理、國際競爭等各個領域，維護金融安全是關係中國經濟社會發展全局、帶有戰略性、根本性的大事。文中提到，要清醒看到金融安全面臨不少風險和挑戰，金融領域各種矛盾和問題相互交織、相互影響，經濟金融風險隱患仍然較多。

文中批評，個別國家一些居心叵測者妄圖興風作浪、趁亂牟利，不僅有「看空者」、「做空者」，還有「唱空者」、「掏空者」，企圖動搖國際社會對華投資信心，妄圖引發中國國內金融動盪。國安機關要把防範化解金融風險放到更重要位置，積極參與經濟、金融等領域國安保障體系建設，密切監測、準確預判、有效防範風險，打擊懲治金融領域危害國安的違法犯罪活動。