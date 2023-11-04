烈犬噬咬女童保住右腎 四川崇州頒公約管束養狗

四川省崇州市3歲女童涵涵遭烈犬撕咬至重傷事件，引發社會廣泛關注。內地傳媒周三從華西醫院醫生處獲悉，涵涵的右腎已經保住，病情平穩；崇州市犬隻管理協調小組辦公室同日發布文明養犬公約，提到限養區內一戶不准養多犬或禁養犬，攜犬出戶時應用狗繩或狗鏈，大型犬應使用嘴套。

華西醫院參與會診的醫生表示，涵涵後續恢復的問題不大。事發小區所在的羊馬街道辦事處工作人員表示，涵涵轉出重症監護室後，還在醫院繼續接受治療，恢復情況較好，其他訊息不便透露。此前報道指，烈犬撕咬致涵涵身上多達20多處受傷，最長的有8厘米，腹膜後右腎損傷並形成血腫。

涵涵家人曾經在網上平台籌款醫治她，短短5小時18分鐘內募得200萬元（人民幣‧下同，約217萬港元），治療過程動用其中6萬元（約6.5萬港元），但有網民懷疑捐款去向。家屬表示，費用包含後續的器官移植、復原、整形，經過與醫院溝通才預估募集200萬元；代理律師指剩餘善款全部捐出，不存在私吞善款和巨額賠償的情況。

須接種疫苗及申電子狗牌 與此同時，《崇州市文明養犬公約》公布9條內容，包括在犬隻出生3個月後立即要接種預防狂犬病疫苗，首年需要接種兩次，之後每年接種一次。此外，要為犬隻申辦電子狗牌，非限養區養犬戶應到所在鎮街為愛犬辦理登記；飼主要及時清理愛犬糞便，防止犬隻吠叫干擾他人正常生活，如犬隻傷人或損壞公物時應協商解決；不攜犬進入公共場所或乘坐公共交通工具；同時應善待犬隻，支持救助流浪狗。

此外，內地前年5月第二次修訂並實施《中華人民共和國動物防疫法》，提到攜帶犬隻出戶，應當按照規定佩戴犬牌並採取繫犬繩等措施，防止犬隻傷人、疫病傳播。街道辦事處、鄉級人民政府組織協調居民委員會、村民委員會，做好本轄區流浪犬、貓的控制處置，防止疫病傳播。縣級人民政府及鄉級人民政府、街道辦事處應結合本地實際，做好農村地區飼養犬隻的防疫管理工作。本報綜合報道