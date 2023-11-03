歐亞病夫已翻身 土耳其強勢發展

土耳其剛於10月29日慶祝共和國成立100周年，擺脫做「歐亞病夫」，彰顯其百年發展的成就，最少不了的是歌頌其國父凱末爾改革的成就。的確，這位被標籤為「仁慈獨裁者」的軍事和政治領袖，是回教世界最早及成功的改革者，除了用軍事及政治斡旋，成功從被一次大戰戰勝國幾乎瓜分的情況下，鞏固了現國土，他更推動政教分離、男女接受教育及參政平等、官方改穿西服、拉丁化土耳其文、大力推動教育及文化發展，使至今土耳其還是回教世界生活最自由及開明的社會。

土耳其雖然長期和德國關係良好，但二次大戰沒有加入軸心國，還在1945年初支持盟軍參戰。二次大戰後，土耳其積極加入北約，更申請加入歐盟，但歐盟鑑於土耳其約有8,000萬人口而經濟相對落後，2023年估計人均GDP只有約13,000美元，加上政治被指專制，其實更重要是因為貪腐以及是回教國家，因而一直不獲接受，這使埃爾多安領導的現政府對歐盟非常不滿。

被譏為機會主義者 埃爾多安2003年至2014年任土國總理，繼而出任總統至今，進一步大力推動經濟發展及加強基建，使土耳其更加現代化，但東土耳其遠較西面落後。在軍事上，土耳其號稱是歐洲第二強國，土國供烏克蘭在俄烏戰爭中使用的無人機，就非常先進。

外交政策方面，土耳其政府被譏諷為機會主義者。雖然身為北約成員國，但是土耳其在經濟上不單止不杯葛俄羅斯，還大量入口俄國油氣並且到處轉售，亦向俄羅斯提供大量它所需的物資。土耳其自知是窮國，只有上述做法及大量遊客帶來的收益，才可保障其經濟發展。不過，土耳其黑海最近發現極豐富的天然氣，有望提供該國60%的天然氣需求。

更厲害的是，軍事上土耳其敢與美國及俄羅斯對抗，不單止限制兩國軍艦出入地中海和黑海，為了打擊庫爾德分離主義勢力，更不惜襲擊美國扶持、在土敍邊境活動的庫爾德軍事力量。此外，土耳其也支持阿塞拜疆打擊俄羅斯保護國亞美尼亞，企圖連接阿塞拜疆在亞美尼亞及伊朗之間的走廊，把遜尼派回教國家勢力滲入裏海。土耳其同時強調自己的存在不服務境外勢力，只為了自己國家利益。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻