兩岸國際

迷你粉紅鐵騎吸睛
印度德里街頭近日出現一名騎粉紅色電單車男子，由於電單車體形迷你，看起來甚至比普通單車還小，吸引不少路人注意。影片可見，男子在等待紅燈時停下，一旁駕駛普通大小電單車的民眾都向他搭話。有網民直呼該輛電單車可愛，也有網民笑稱，看到這輛電單車後，自己的腿和背部開始抽筋。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc