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迷你粉紅鐵騎吸睛
印度德里街頭近日出現一名騎粉紅色電單車男子，由於電單車體形迷你，看起來甚至比普通單車還小，吸引不少路人注意。影片可見，男子在等待紅燈時停下，一旁駕駛普通大小電單車的民眾都向他搭話。有網民直呼該輛電單車可愛，也有網民笑稱，看到這輛電單車後，自己的腿和背部開始抽筋。
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