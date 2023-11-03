印度德里街頭近日出現一名騎粉紅色電單車男子，由於電單車體形迷你，看起來甚至比普通單車還小，吸引不少路人注意。影片可見，男子在等待紅燈時停下，一旁駕駛普通大小電單車的民眾都向他搭話。有網民直呼該輛電單車可愛，也有網民笑稱，看到這輛電單車後，自己的腿和背部開始抽筋。