喜馬拉雅紅豆杉 料樹齡上千年

【本報綜合報道】中國雲南省臨滄瀾滄江省級自然保護區鳳慶管護分局，近日進行自然保護區科學考察植物資源調查中，聯合成都理工大學石松林教授等人深入保護區內鳳慶片區，開展調查研究工作。研究人員在海拔2,850米區域首次記錄到一棵高約12米、胸徑達1.32米的野生喜馬拉雅紅豆杉。

樹高12米 海拔近3000米發現 石松林教授指出，野生喜馬拉雅紅豆杉在野外生存發育困難、生長極其緩慢，此次發現胸徑這樣大的樹木也是第一次遇到，估計該株樹齡極有可能達到上千年。該種樹又稱為須彌紅豆杉、西藏紅豆杉，屬國家一級重點保護野生植物之一。

據初步調查統計，目前在鳳慶縣共記錄到約1,000棵野生喜馬拉雅紅豆杉，主要生長在海拔2,500米至3,000米區間，呈現散生帶狀分布。新發現的樹木打破當地已知野生喜馬拉雅紅豆杉胸徑及樹齡的最大紀錄，對研究喜馬拉雅紅豆杉物種起源及其生存環境，加強鳳慶片區生態環境和生物多樣性保育具重要意義。