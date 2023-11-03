台千年玻璃珠出土 證源自印度

【本報綜合報道】台灣花蓮縣崇德考古遺址早前出土一顆擁有千年歷史紅色玻璃珠，去年10月獲送至美國分析其成分及來源。經過一年研究，專家證實玻璃珠來自南亞印度一帶，為花蓮貿易版圖相關研究帶來新發現。

揭古代海上貿易版圖 玻璃珠長約5.87毫米、直徑達到7.5毫米、穿孔直徑也有3.34毫米，外觀玲瓏精巧，來自距今1,000多年前的鐵器時代中期。相關人員原以為它來自東南亞，不過根據分析結果，其材質、化學成分及燒製技術均與印度南方出土類似成分文物相同，或代表古代貿易途徑幅度廣闊，從印度南方依循海路一路到台灣。

崇德遺址位於秀林鄉崇德村立霧溪河口左岸河階台地，距今1,300年，屬十三行文化普洛灣類型。花蓮縣文化局2016年先後展開考古試掘及搶救發掘，陸續出土完整且精美紋飾的陶罐、獸骨、各式石器及玻璃珠。花蓮文化局長吳勁毅認為玻璃珠價格昂貴，或為裝飾之用，因此從南亞海運到台灣販售，以後若遇到類似玻璃珠，將爭取經費送往鑑定。