同學暈倒 旁人心驚 少年心肺復甦救命

澳洲一名18歲少年在美國做交換生期間遇到同學突然昏迷，遂立即用心肺復甦術（CPR）急救，最終讓對方順利脫險。他事後感嘆，在澳洲多年的CPR和急救培訓在今次緊急事件中發揮了關鍵作用。

澳媒昨日報道，唐尼（James Downie）來自澳洲新南威爾士省，因獲得兩年籃球獎學金而前往美國北卡羅萊納州做交換生。事發當日他原本在健身室訓練，期間獲他人告知同學布倫特（DeJohn Blunt）不省人事，於是連忙跑到籃球場，發現對方倒在地上並口吐白沫，周圍的同學則手足無措，場面十分混亂。

倡設CPR課程 校方採納 為讓布倫特能夠堅持到醫護人員趕來，唐尼一邊急救，一邊與對方對話，經過大約一輪半的胸外按壓和人工呼吸後，布倫特逐漸恢復意識。但他的身體再次變冷，唐尼只能重新開始按壓，前後共施展三輪CPR，所幸在布倫特第3次恢復意識時，醫護人員及時趕到。今次事件令唐尼意識到學校還有很多人不懂如何CPR，他事後建議校長應該張貼CPR海報，並開設強制CPR課程，獲校方採納。

談及當時經歷，唐尼仍然心有餘悸，他坦言曾一度懷疑自己是否能夠讓布倫特活下去。他稱：「我確實想知道我是否錯過了一個步驟，但我必須相信我的手在做甚麼。」本報綜合報道