福島再排核污水 華促國際監測

【本報綜合報道】日本東京電力公司當地昨日確認天氣條件許可後，於上午10時21分（香港時間上午9時21分）開始排放第3批福島第一核電站核污水。中國外交部指，隨着愈來愈多的福島核污染水被排入大海，盡快建立一個長期有效的國際監測機制的緊迫性日益凸顯。

排7800噸 為期17天 東電於周三把用海水稀釋好的核污水轉移至排放前使用的水箱，並採集樣本分析放射性物質氚的濃度，結果顯示氚濃度明顯低於每公升1,500貝克的排放標準。第3批排海核污水約7,800噸，過程為期17天，與第一批和第二批數量相同。東電計劃今年合共排放4批核污水，氚總量約5兆貝克。

在北京，中國外交部發言人汪文斌批評，日方不顧國內外反對，已經向太平洋排放了1.56萬噸核污染水，公然將污染風險轉嫁給全世界，極不負責任。他指最近發生的福島核電站放射性廢液濺射事故再次證明，負責核污染水排放的東電公司內部管理混亂，日方的「安全、透明」的排海計劃不能令人信服。