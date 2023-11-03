拜登提名印太事務協調官 任副國務卿

坎貝爾

【本報綜合報道】美國總統拜登周三宣布，提名現任白宮國家安全委員會印太事務協調官坎貝爾為副國務卿，接替於今年7月退休的舍曼。有關提名仍有待參議院確認。

有印太亞洲沙皇之稱 現年66歲坎貝爾有「印太沙皇」、「亞洲沙皇」之稱，在前總統奧巴馬任內出任助理國務卿，負責東亞和太平洋事務，被認為是奧巴馬「重返亞洲」策略的策劃人，他曾在自己2016年的著作《轉向》（Pivot）中概述了自己的亞洲策略，主張加強現有聯盟，並主張與印度和印尼等國家建立更密切的關係，以應對中國崛起。

坎貝爾擔任目前的職位時，被認為在幫助拜登重振美國、日本、澳洲和印度的外交結盟方面，發揮了重要作用，他亦協助緩解了南韓和日本之間的歷史緊張關係，也塑造了美國對華政策。

就坎貝爾的提名，白宮國家安全顧問沙利文在聲明中形容坎貝爾「是一筆巨大的財富」，又指「他對我們的聯盟和夥伴的熱情和承諾，無疑會加強美國在世界上的戰略地位，並提高我們應對共同挑戰的能力。」