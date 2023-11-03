28國歐盟在英簽宣言 管理AI風險

【本報綜合報道】全球首屆人工智能（AI）安全峰會周三至昨日在英國布萊切利園舉行，峰會拉開序幕之時，包括中國和美國在內的28個國家以及歐盟，簽署了《布萊切利宣言》，一致認為「需要採取國際行動」，以「了解和集體管理」人工智能的潛在風險。

聲明內容指出，簽署方一致認為「迫切需要透過全新的全球共同努力，來了解並集體管理潛在風險，以確保以安全、負責任的方式，開發和部署人工智能，造福全球社會」。英國首相辛偉誠形容是宣言是「里程碑的成就」，而英王查理斯三世也在視像發言中，敦促國際合作，應對不受控制的發展帶來的「重大風險」，表示「確保這項快速發展的技術保持安全是當務之急。」

吳朝暉馬斯克賀錦麗致詞 中國科技部副部長吳朝暉也在峰會開幕式全體會議上發言，他表示，中方正準備加強人工智能安全的合作，以協助建立國際「治理框架」，他並指出，國家無論大小，都擁有平等的開發和使用人工智能的權利。OpenAI創始人之一、Tesla行政總裁馬斯克則在會議上向記者談話時，提出在人工智能的使用出現風險時，可以利用「第三方裁判」來敲響警號。

美國副總統賀錦麗周三則在美國駐倫敦大使館發表演說，稱AI有可能造成「規模超出我們以前見過的網路攻擊」，又指「AI配製的生物武器，可能危及數百萬人的生命」，她呼籲對AI安全進行更廣泛的定義，以涵蓋「全方位」的威脅，包括偏見、歧視和虛假訊息的傳播。賀錦麗在另外的場合發言，被質疑是要搶AI安全峰會的風頭，但英國官員否認。