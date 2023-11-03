俄防長：20天可全殲援烏F16
【本報綜合報道】俄羅斯國防部長紹伊古周三表示，俄軍防空系統只需20天便可擊落所有計劃提供予烏克蘭的F16戰機。另外，俄羅斯總統普京昨日簽署法案，廢除《全面禁止核試驗條約》的認證。
預警機配合防空系統擊殺
紹伊古主持國防部電話會議，指過去一個月攔截逾1,400件烏軍空襲武器，包括摧毀37架飛機及6枚美製陸軍戰術導彈。他指擊落的烏軍飛機數目，幾乎是承諾向烏克蘭援助的F16兩倍，如果俄軍防空部隊維持同樣狀態，3周左右便可消滅所有F16。俄羅斯國防部曾宣稱，擊落的機型主要是米格29戰機及蘇25攻擊機。塔斯社援引消息人士指，俄軍A50預警機在空中較低高度及更早探測到目標後，由S400防空系統發射遠程防空導彈完成擊殺。導彈配備新彈頭，飛行期間由A50雷達數據制導。
紹伊古稱，烏軍繼續向扎波羅熱、頓涅茨克及赫爾松的俄軍陣地，發動徒勞無功的攻擊，孤注一擲的行動導致損失慘重。隨着烏軍兵力消耗殆盡，士氣日益低落，儘管北約提供新型武器，但基輔政權正在失敗。俄軍正在積極防禦，對敵人造成有效殺傷。
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