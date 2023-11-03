韓料朝援百萬炮彈 換俄衞星核武技術

南韓聯合參謀本部昨日指，北韓可能向俄羅斯提供炮彈、短程彈道導彈及便攜式防空導彈等多款武器，用於烏克蘭戰事。作為軍事援俄的回報，預計北韓可獲得衞星及核武技術、戰機或相關零件、防空系統支援及俄方繳獲的西方武器等。

短程彈道導彈或拆運 南韓軍官員估計，大約2,000個貨櫃的軍事裝備及彈藥，已由北韓東北部羅津港運往俄羅斯海參崴，估計可容納超過20萬枚122毫米火箭彈或逾100萬枚152毫米炮彈。假如裝載步槍子彈，每個貨櫃可容納40萬發子彈。除了炮彈外，北韓或援助俄羅斯T系列坦克炮彈、多管火箭炮、野戰炮、迫擊炮、便攜式防空導彈、反坦克導彈、步槍和機槍，它們均是兩國兼容。包括接壤俄羅斯邊境地區在內，北韓全國多地出現6米長及2.5米寬的貨櫃。考慮到貨櫃尺寸，南韓軍方推斷短程彈道導彈或拆解運輸。

南韓聯參稱，有迹象顯示北韓去年年中起向俄羅斯供應武器。在北韓領袖金正恩訪俄前一個月，本年8月的朝俄海路武器交易進一步活躍。8月至9月朝俄船舶為每周一班，上月以來每3至4日便有3至4班往返。北韓將首先從俄羅斯獲得糧食和燃料，以確保政權穩定。朝俄還將討論軍事技術轉讓、軍隊現代化及聯合訓練等。

以民用廠製彈藥箱 南韓國會議員劉相凡引述國家情報院提供的資訊指，北韓自8月起利用俄羅斯船舶和運輸機10多次運輸炮彈等各種武器，可供俄軍在俄烏戰爭使用兩個月。劉相凡表示，北韓正在讓軍工廠滿負荷運轉，以滿足對俄羅斯的軍事供應需求，甚至動員居民及民用工廠生產出口用彈藥箱。

根據南韓國情院掌握情報顯示，北韓上月中向俄羅斯派遣一個由多管火箭炮專家組成的代表團，教授武器使用方法。國情院指出，北韓可能獲得俄羅斯的技術支援，偵察衞星發射籌備工作接近尾聲。惟北韓因技術與資金仍不足，仍未掌握洲際彈道導彈彈頭再入大氣層技術。本報綜合報道