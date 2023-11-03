南韓指金正恩擬訂方案援巴

【本報綜合報道】南韓國家情報院周三向國會情報委員會發表國政監查報告，指北韓領袖金正恩最近指示尋求在以色列與哈馬斯戰爭中，全面支援巴勒斯坦的方案。

國民力量黨國會議員劉相凡聽取閉門匯報，他透露國情院取得金正恩近期要求制訂全面援巴方案的情報，稱北韓企圖全方位利用以哈戰爭。鑑於北韓曾向哈馬斯和黎巴嫩真主黨出口反坦克武器、火箭的先例，不排除北韓向武裝組織和第三世界國家出售武器的可能。國情院指出，金正恩看到哈馬斯突襲以色列，重新確認遠程火炮威力和先發制人的重要性後，對軍事冒險主義的執着傾向進一步加劇。

加強走私 獲取行動經費 國情院又指，北韓進一步加強走私和搜刮民脂民膏的力度，從而獲取核導研發、對俄軍援等外部行動經費。北韓今年的金條走私規模激增至1,800多公斤，為去年3倍，價值約1.1億美元（約8.58億港元）。北韓正準備擴大與中國的經濟合作，已於10月中旬派遣工作代表團，尋找投資方。國情院聲稱，針對南韓的網絡攻擊中，幕後黑手80%來自北韓和中國。

另外，北韓官媒朝中社昨日指，中國領導人回覆金正恩的賀電，稱將與金正恩一同推動中朝關係，在國際和地區形勢嚴峻複雜變化中，不斷向前發展、與時俱進，為地區和平穩定，以及發展與繁榮作出貢獻。