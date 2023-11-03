輪值安理會主席 中國盼加薩停火

王毅

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、外交部長王毅周三應約與阿曼外交大臣巴德爾通電話，重點就巴以衝突交換意見。王毅指，目前加薩局勢日益惡化，民眾傷亡數字不斷上升，任何有良知、負責任的國家都不能允許這樣的慘劇繼續下去。

王毅籲回到「兩國方案」軌道 王毅表示日前聯大緊急特別會議以壓倒性多數通過決議，呼籲立即實現人道休戰，反映國際社會的強烈呼聲。中方支持盡快召開更具權威、更大範圍、更有實效的國際和會，推動巴勒斯坦問題回到「兩國方案」軌道。中國出任本月安理會輪值主席，將與各方尤其是阿拉伯國家加強協調，凝聚共識，為實現衝突降級、保護平民、緩解人道局勢、恢復和平進程作出不懈努力。

巴德爾高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上秉持的公正和建設性立場。中國始終呼籲衝突各方保持克制，推動停火止戰，投票支持阿拉伯國家提出的聯大決議，充分體現了公平正義，顯示了中國負責任的大國形象和國際領導力，期待中方作為本月安理會輪值主席發揮重要作用。他指出，阿曼與中方立場高度一致，認為對話是解決問題的唯一路徑，希望能盡快重啟中東和平進程。

另一方面，中國從周三起擔任聯合國安理會11月輪值主席，中國常駐聯合國代表張軍大使當日主持安理會內部磋商。他指出，以巴局勢是本月安理會議程上最重要的工作，實現加薩停火是重中之重；並強調任何涉及巴勒斯坦人未來的問題及決定都應獲巴人同意，沒人可代表他們作決定。

張軍