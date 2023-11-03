傳拜登談及內塔尼亞胡將下台

白宮指重點支持以安全

美國高官透露，華府預期內塔尼亞胡的總理任期有限，可能只餘數月，待以軍在加薩地帶的軍事行動早期戰鬥結束，他必然需為發生的事負責。拜登上月出訪以色列時，私下敦促內塔尼亞胡謹慎行事，避免擴大戰爭，優先考慮「兩國方案」，並注意消滅哈馬斯以外的行動，包括佔領加薩將面臨的挑戰。有白宮官員強調，任何閒聊都只是空穴來風，美方重點是支持以色列安全，內塔尼亞胡已是以色列在位時間最長總理。白宮國家安全委員會發言人沃森也指，拜登未討論過內塔尼亞胡前景的話題，當下重點是應對眼前危機。