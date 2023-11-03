以軍再空襲難民營 傳加薩200人斷魂 聯合國斥戰爭罪行

以色列周三連續第二天空襲巴勒斯坦加薩地帶北部城市賈巴利亞一個難民營，激進組織哈馬斯宣傳以軍空襲合共造成200人死亡、逾700人受傷。聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）稱，以色列轟炸難民營的行為可能構成戰爭罪行。

加薩印尼醫院院長表示，周三的空襲後，至少有120具屍體已運抵醫院，預料有更多屍體會從瓦礫中掘出。他表示，大多數死傷者是婦孺，還有數百人受傷。以軍承認今次空襲是他們所為，稱該次空襲打擊了位於賈巴利亞的哈馬斯指揮和控制中心，並「殲滅了多名哈馬斯恐怖分子」，並擊斃哈馬斯反坦克導彈單位指揮官阿薩爾（Muhammad A'sar）。

接近切斷往南通道 在周二，以軍亦空襲了賈巴利亞難民營，至少逾50人當場死亡、150人受傷，以方當時稱擊斃哈馬斯中央賈巴利亞營指揮官比亞里（Ibrahim Biari）。以軍承認了周三的空襲後不久，OHCHR社交媒體上貼文表示，鑑於以色列空襲賈巴利亞難民營造成大量平民傷亡和其破壞的規模，OHCHR「嚴重關切這些不成比例的襲擊，可能構成戰爭罪行。」

以軍周三宣稱突破巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯第一道防線，兵臨加薩城下，但增至16人陣亡。外界根據衝突位置估計，以軍已接近切斷加薩城通往南部的通道，形同把整個加薩地帶一分為二。

以色列國防軍總參謀長哈列維表示，在對哈馬斯戰爭付出沉重而痛苦代價是有必要，以軍在戰爭各個階段取得進展，並在敵人據點地面行動，輔以精確和猛烈火力支援。

戰機遇襲 已回擊黎巴嫩 以色列國防軍昨日公布擊斃數十名巴勒斯坦武裝分子，並指早前有武裝分子於黎巴嫩南部的舍巴農場，向一架以色列戰機發射地對空導彈，並向以色列境內發射火箭彈，以軍對黎巴嫩實施空襲和火炮打擊回應。哈馬斯轄下卡桑旅則確認，從空中向位於加薩拜特哈嫩東部的一支以軍步兵部隊，投擲爆炸裝置。本報綜合報道