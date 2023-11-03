廣深高速公路擴建 2027年後可續營運

【本報綜合報道】內媒昨日報道，廣東省深圳高速公路集團股份有限公司日前發布公告，宣布連接廣州、東莞、深圳3個重要城市的廣深高速公路將進行改造擴建，從現有的雙向6車道在不同路段擴建成8至12車道，在原定的2027年經營期限後將可繼續收費。

擬今年動工 耗433億元 《關於廣深高速改擴建項目的公告》指出，將對該高速公路部分路段進行擴建，預計涉及118.2公里，全線工程初步估算費用超過400億元人民幣（約433億港元）。廣深高速改擴建項目將分為兩段，包括廣州—東莞段和深圳段，前者的改擴建項目今年8月22日取得廣東省發改委核准，並計劃今年內動工，後者則在推進工程可行性研究報告的修編工作。

廣州—東莞段改擴建項目將沿廣深高速原有路線進行，主要採用整體式雙向10車道為主的擴建方式，設計時速為100公里。此項目將由廣深珠高速公路公司負責投資和建設，其中約75%的投資計劃由廣深珠公司自籌資金，其餘由廣深珠公司股東出資。