整合瀕破 侯友宜：仍有協作可能

侯友宜

與朱立倫柯文哲私談仍無共識 台灣在野政黨整合角逐來年總統選舉瀕臨破局，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲對總統人選產出方式各持己見。柯文哲昨日表示，他一開始沒說一定要全民調，只是說要有公開、公平的規則。侯友宜回應稱，柯主席在多次會談上堅持自己的方法，但藍營不斷提出辦法，就是不想放棄任何藍白合作的可能，並相信雙方仍有合作的可能。

朱立倫指應提出協商方法 據報，朱立倫原定在今日舉行三方會談，但因侯友宜已訂下談判最後期限，因此在周二晚急約侯、柯二人私下商議，希望能先取得部分共識。但三人會談53分鐘後，仍是各持己見。柯文哲周三透露，侯友宜不接受全民調，他則不接受開放式初選。柯當晚再在Facebook發文，強調對「在野整合」唯一的要求，就是公平、公正、公開的比賽規則，在選票上誰正誰副，他都接受。

昨日被問到會談內容時，侯友宜表示面對政黨協商，三人都希望能拿出新方式，不要再堅持舊方式，兩黨主席都要去思考如何用新方式共同往前推進，才是解決問題的關鍵，期待彼此多一點善意、開放及互相體諒，讓藍白合作能夠順利。朱立倫同日表示，會持續堆疊善意，降低彼此疑慮；強調要提出的應該是「政黨協商方法」而非「比賽方法」，先前侯、柯雙方提出的民調與初選方案都已過去，現在應提出協商方法。

《美麗島電子報》昨日釋出了最新的總統大選民調，在「三腳督」的情況下，民進黨總統候選人賴清德的支持度有36.6%，侯友宜為25.8%，柯文哲為19.5%；若加入無黨籍郭台銘，四腳督的戰況來看，結果則為賴清德34.0%、侯友宜23.2%、柯文哲15.6%、郭台銘5.6%。

民調分析，對於政黨輪替，有31.6%的民眾希望「民進黨繼續做」，有22.0%的民眾希望「換成國民黨做」，有11.5%的民眾希望「換成民眾黨做」，有3.5%的民眾希望「換成無黨籍做」。本報綜合報道

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