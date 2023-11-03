廣東校園封殺網紅玩具

【本報綜合報道】內地一款名為「蘿蔔刀」的網紅玩具近來在學生群體中流行起來，引起安全憂慮。內媒周三報道，廣東省教育廳日前發出《關於加強有害玩具教育管理的通知》，要求各中小學校、幼兒園要嚴禁此類危險性有害玩具進入校園。廣東各地級以上市教育局要於下周五前，將排查治理工作情況反饋給省教育廳。

指激發暴力傾向 該通知指出，由於蘿蔔刀本身具攻擊性，存在一定安全隱患，又會形成心理暗示，激發孩子暴力傾向，對未成年人安全健康成長產生不良影響。根據教育部有關通知精神，廣東省教育廳就加強此類危險性有害玩具教育管理發出通知，要求各地各校進一步加大安全教育力度，讓學生和幼兒認識到蘿蔔刀等玩具的危險性並自覺拒絕，做到不購買、不攜帶、不玩耍。

通知同時要求，採取多種形式提醒家長認真履行監護責任，務必選擇正規廠商出產、適合孩子年齡層、有益身心健康發展的兒童和學生用品。通知又要求各中小學校、幼兒園嚴禁此類危險性有害玩具進入校園，清查封存仍帶入校園的此類有害玩具，並督促家長銷毀。校方亦要管好校園內商店，不得售賣此類危險性有害玩具，並關注校園周邊商店情況。