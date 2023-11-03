北京加強減排 力保輕度空污

【本報綜合報道】北京市周一至昨日啟動空氣重污染橙色預警，相關部門抓緊落實應急減排措施，最大限度減緩污染積累。市生態環境局昨日表示，周二日間北京空氣質量保持輕度污染，比預報情況略好，「削峰降速」效果初步顯現。市生態環境監測中心預測，今日凌晨受高壓系統影響，擴散條件改善，市內污染過程結束，空氣質素將轉好。