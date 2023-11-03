在美危駕撞車釀一死 女司機潛逃返華 難逃刑責

本年9月一名中國籍女子在美國華盛頓州金縣駕駛期間發生車禍，導致車內一名男乘客死亡，卻在美方逮捕令生效前離境，經加拿大返國。內地有律師稱，縱使美國現時無法審判女子，不過中國有屬人管轄權，案件可由國內警方立案偵查，由國內法院負責審判。

逮捕令未有及時輸入系統 美國華盛頓州金縣高等法院文件顯示，女子葉婷於9月30日凌晨3時45分左右，在貝爾維尤駕駛一輛跑車，以時速145公里衝出道路，撞向路旁混凝土石墩，導致汽車四輪朝天，翻倒路邊植被當中，坐在前方座位乘客、中國籍男子劉××當場死亡。

意外發生後，葉女獲送院接受治療，期間拒絕與當地警方合作，甚至不肯透露死者身份，直至10月6日離開醫院，並於同月9日晚上11時乘坐朋友汽車進入加拿大，之後抵達溫哥華國際機場，翌日乘搭飛機返回中國。內媒早前報道，金縣法院10月9日已簽發逮捕令，卻未有及時輸入系統，導致葉女能夠趁此空隙離境。

華可要求美提供警方報告 經調查，貝爾維尤警方最終成功確認劉××身份，已聯絡死者家屬，正協助對方處理相關事宜，同時確認協助葉女離境人士身份，卻無法聯絡女方家人。發言人稱，中方司法機關可直接與美國警方聯繫，提出任何要求，包括要求獲得經公證的警方報告副本。

針對葉女目前身處何方，內媒從權威渠道得悉，她的戶口在遼寧省大連市，的確已返回中國，不過目前不在大連。

多名律師及國際法專家表示，即使葉女如今回到中國，美方無法審判，卻不代表可以避開法律裁判。

一名律師解釋，中國刑事管轄原則有屬地管轄權、屬人管轄權、保護管轄權、普遍管轄權。他指基於屬人管轄權，可由內地警方立案偵查、內地法院審判案件，無論是葉女在中國的登陸地、入境地、離境前居住地或現居住地，或劉××離境前居住地的人民法院具有管轄權。本報綜合報道

事故現場留下長長的胎痕。 葉婷