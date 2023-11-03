華斥軍艦非法闖南海黃岩島 菲律賓反駁指沒法律依據

【本報綜合報道】菲律賓浦項級護衞艦克拉多葉號周一駛入與中國有主權爭議的黃岩島鄰近海域，解放軍海空兵力攔阻管制，指摘菲方非法闖入，嚴重侵犯中方主權。菲律賓外交部昨日反擊稱，是中方侵入菲律賓海域。

菲外交部表示，中國軍方關於克拉多葉號非法進入黃岩島附近海域的說法沒有法律依據，只會加劇爭議航道的緊張局勢。菲方稱，黃岩島位於該國專屬經濟區範圍內，對其擁有主權和管轄權，一貫要求滯留黃岩島的中國船隻立即離開該海域。

南海爭端升級 中菲近來在南海的主權糾紛持續升級，在仁愛礁更發生撞船事件。兩國均聲稱對黃岩島擁有主權，但主權從未確立，自2012年從菲方手中奪取黃岩島以來，該島實際上都在北京的控制之中。